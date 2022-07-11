新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe宣布，自7月12日至8月14日推出全新「7+7政策」優惠促銷，消費者任選7款冷飲，享有第2杯7折優惠，消暑解熱，暢飲舒心冰爽咖啡、高山茶。cama cafe'經典黑咖啡、高山茶、冷萃咖啡皆享7+7優惠，7/12日至7/26日首波優惠：cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。

7/27日至8/14日二波延長：冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。活動適用於上述品項大杯以上尺寸，購買品項可混搭，取價低者折扣，金額四捨五入。cama cafe'鼓勵消費者下載cama APP加入品牌會員。除了立即享會員獨家優惠外，全台門市可跨店集點。其它更多貼心的APP功能還包含了：cama cafe'最新活動分享、每月會員多款限定優惠、鄰近門市查詢與信用卡綁定，讓消費者無需額外使用實體卡片，手機在手就能享受cama cafe'提供的美好咖啡生活。