桃園市龜山大坪頂地區因人口成長快速，又鄰近新北林口、五股、泰山區，今年1月由三重客運試辦往返長庚醫院、迴龍的605路線，不過因每班次載客數僅4人次，自10日起停駛。當地居民11日至桃園市政府門口抗議、遞交陳情書，盼市府能以免費公車暫行替代。

龜山大坪頂地區涵蓋林口長庚醫院院區、華亞科技園區、A7合宜住宅等聚落，近期人口增長，乘車需求日漸提升，當地大坪頂地區往來新北市新莊等地交通需求高，經通盤考量，市府規畫605「長庚醫院-迴龍（經青山路）」市區客運路線，自1月10日起試辦6個月。

龜山區市議員參選人陳泓維表示，605路線停駛對仰賴這路公車的大坪頂居民們影響甚大，尤其這半年為疫情高峰期，居家隔離、停學、停班人數破萬，以此做為停駛標準過於嚴苛，認為市府不應漠視大坪頂居民的交通權益。

「對老人家很不方便！」迴龍里里長徐麗月說，過去從迴龍里到林口、轉乘捷運都得開車，像老人家要去林口長庚就醫都得拜託子女請假開車接送，有605路線後老人家到林口長庚醫院就醫都可以選擇坐公車，迴龍里里民假日要去林口商場購物也不用開車，應以里民利益為優先考量。

長庚里里長林俊源直呼，605號公車絕對不能停，A7區段徵收建案有1萬多戶新建案，這些新增的人口都是由北部人口移入，大坪頂地區上下班尖峰時段交通阻塞狀況嚴重，提倡搭乘公共運輸工具才是協助緩解交通阻塞。

交通局回應，605試辦公車路線由三重客運以中型巴士行駛青山路往來大坪頂及新莊地區，平假日每日開行12班次往返，3個月期滿後平均每班次載客僅約3.5人，營運狀況不佳，考量公車路線運量培養尚需時間，依照契約規定將試辦營運期限再延長3個月，但營運狀況仍未改善，因而宣布停駛。

交通局局長劉慶豐說，目前龜山A7合宜住宅的民眾仍可搭603路線「長庚大學-捷運單鳳站」往來新北市新莊地區，接獲民眾陳情反映後，市府將透過大數據分析，針對各站搭乘人數、時間等資料，評估另闢新公車路線的可行性，相關作業會於1個月內完成。