據了解，台北地檢署偵辦監察院「無心跳器捐案」洩密疑雲，歷經1年7個月調查，日前以查無不法簽結此案。北檢證實已簽結，但到底讓誰洩密，讓柯文哲到監院約談內容曝光，目前仍是謎。

本案是因第五屆監委張武修、高涌誠遭外界質疑，就「無心跳器捐案」約詢柯文哲的訪談錄音與逐字稿，引爆監院洩密疑雲，當時的監院院長張博雅要求徹查，第六屆監委上任後，監院於2020年底將全案函送檢調偵辦。

張武修及高涌誠成為首遭函辦的卸任、現任監委，但北檢簽分「他字案」偵辦後，日前以「查無特定人涉有犯罪嫌疑」簽結本案。