台南市全台最先成立「數位學習推動辦公室」，啟動「生生有平板」政策，購置3萬多平板在6月底全數送到學校，台南市交教育局已召開說明會，全市學校111學年度如期啟用，台南市學校未來都能啟動數位學習。

為鼓勵學校發展數位學習特色，台南市辦理數位學習重點學校徵選，選擇18校額外參與「悅趣化學習」、「智慧手環創新應用」、「虛擬實境」(virtual reality VR)、「AI機器人與機電整合」等專題導向學習特色課程。

台南市教育局未來觀察重點學校的發展情形，遴選出台南市領航學校，逐步提升至全市學校發展多元與跨領域的數位學習，同時透過分區策略聯盟方式，精進師生數位學習應用能力，讓每校都成為數位學習特色學校。

台南市教育局長鄭新輝表示，數位學習推動重點在課程與教學，教師扮演重要角色，台南市去年開始舉辦數位學習工作坊教師研習，使每位老師都能順利應用平板電腦，今年7月加開20場數位學習工作坊場次，8月辦理平板電腦與軟體教學應用，提供全市教師選擇參加。

不只研習還辦教學觀摩，台南市教育局另將補助學校舉辦「數位學習公開觀課」活動，全市教師可跨校觀摩，增進數位教學方式，培養每位教師靈活應用數位科技教學能力。

台南市數位學習推動辦公室主任高誌健表示，台南市定期召開數位學習推動會議，已擬定分區分群學校策略，未來各校將同步發展成數位特色學校。另外，已向財團法人洽詢程式學習新專案，將更著重偏鄉學校學生的程式設計能力。