為讓青年學子發揮創意，為高雄企業量身打造全新亮點、高雄市政府青年局10日於高雄亞灣新創園辦理第2場「時尚發力x經典再現」大港經典升級提案競賽說明會，11家高雄在地企業熱情相挺，包括人杰老四川、三信家商、太師傅、烏弄原生茶飲、高雄婆婆冰旗艦店、圓山大飯店、黃埔新村、南仁湖育樂股份有限公司、花季度假飯店、彪琥鞋業、旭昌海洋企業股份有限公司等代表公布競賽題目，並邀請產業領域專家及110年獲獎團隊經驗交流分享，本次競賽總獎金高達50萬元，讓不少青年朋友躍躍欲試。

青年局長張以理表示，青年局相當重視青年專業人才培育，現今世界潮流變化快速，企業也需要不斷推出新的創意能量，而青年學子有源源不絕的創意及引領流行的本領，本次競賽即是透過「企業出題、新創解題」機制，由在地企業提出美感提升需求題型，遴選新創團隊解題，讓青年學子為高雄企業量身打造全新亮點、提供青年揮灑創意的舞台，期以迸出全新火花創造雙贏。

本次競賽活動青年局也會提供入選團隊企業媒合、課程培訓、時尚業師諮詢、時尚龍頭企業參訪以等，厚實團隊實作知能，為全台設計青年創造與高雄產業連結的舞台，帶動在地企業加值，提升市場魅力，也希望吸引北漂高雄青年學子返鄉，促進本市的職場就業能量。

參與出題的11家企業題型豐富多元，包含美學時尚CI設計、沈浸式空間設計、社群行銷規劃、創意影片製作及產品外包裝改造等，將藉由潮流美學導入高雄企業品牌，創造話題提升企業能見度。

「2022大港經典升級提案競賽」徵件活動時間自即日起至7/22止，只要符合18-35歲，凡設籍於高雄市、正就讀或畢業於高雄市大專院校(含研究所)之青年，歡迎組隊踴躍報名參加，更多競賽相關活動資訊，可至高市府青年局官網(https://youth.kcg.gov.tw/)或於Facebook「高雄市政府青年局」查看。