半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠訂單增加及上海子公司營收遞延認列，2022年6月合併營收倍增，帶動第二季合併營收雙位數「雙升」、雙創歷史新高，上半年合併營收年增逾56％，續創同期新高。由於訂單需求暢旺，穎崴看好今年營運表現優於去年。

穎崴股價6月中觸及465元波段高點，隨後震盪拉回1個月低點，1日以352元參考價除息交易，歷時3天順利完成填息約10.97元，近日於335～361.5元區間盤整，今（11）日開高後一度勁揚5％至357元，隨後受賣壓出籠影響壓回平盤震盪，早盤力拚持穩盤上。

穎崴公布2022年6月自結合併營收5.59億元，月增達1.05倍、年增達1.34倍，帶動第二季合併營收10.57億元，季增達32.01％、年增達64.74％，雙雙改寫歷史新高。累計上半年合併營收18.57億元、年增達56.36％，續創同期新高。

穎崴雖受上海封控防疫影響，使子公司磐時上海營收遞延認列，略為影響4月營收表現，但公司表示不影響第二季整體表現。受惠訂單需求增加，5月營收便見顯著回升，配合磐時上海營收遞延至6月認列，帶動6月營收一舉倍增，與第二季營收一舉改寫新高。

展望後市，雖然近期消費電子產品需求趨緩，但美系大廠已展開新一代中央處理器（CPU）及繪圖晶片（GPU）世代交替，穎崴受惠高階測試座及垂直探針卡訂單到位，目前訂單能見度已達第四季，公司對今年營運表現優於去年樂觀看待。

投顧法人認為，GPU市場6年的年複合成長率（CAGR）上看13.6％，優於整體半導體市場，且先進製程電晶體密度較高，所需測試時間較長、且產品設計更複雜，進而推升產品平均售價（ASP），均可望挹注測試介面廠營運成長動能。

由於2大CPU與CPU領導廠商預計下半年推出新產品，穎崴將提供售價較高的垂直探針卡（VPC）與同軸測試座，在取得新高速運算（HPC）測試專案帶動下，投顧法人看好穎崴今明2年探針卡營收有望分別成長84％及19％、測試座營收分別成長25％及18％。

為因應產能需求，穎崴於高雄楠梓興建新廠，規畫生產HPC及AI應用的測試座及彈簧針，預期將在明年首季完工。投顧法人指出，新廠產能完全上線後，穎崴自製率可望自25％提升至40～50％，有助降低核心零組件外包比率及成本，降低受供應鏈干擾影響。