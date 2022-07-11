正推動包括中國大陸等G20(全球20大工業國)成員國，共同幫債台高築國家來解決還債問題的IMF(國際貨幣基金組織)指出，還不出債務的國家有增多趨勢，憂心將急速造成全球經濟負面影響。

IMF表示，要快一點啟動G20與巴黎俱樂部(Paris Club)在2020年10月達成的還債共同架構(G20 CF)。所謂G20 CF，簡言之在這個認可的框架內，可降低還錢利息，延長償還時間，或更改還債日期等，一些有利債務國的償債條款。

成立於1956年巴黎俱樂部，是一個全球性的非正式機構，由世界上較有錢的20幾個國家所組成，專門協調負債國和債權國之間債務事宜。大部分巴黎俱樂部經手案例，也都是從IMF轉介過來的。

IMF指出，萬一這些國家還不出債進而破產的話，所產生的連鎖效應不知道會牽連多廣。全球近3分之1新興市場國家，以及3分之2低收入國家，都是屬於不良債權等級的。

IMF也表示，已開發經濟體陸續升息下，這些已經還不出債的國家，在利息愈來愈高情況下，更加還不出錢。目前，新興市場的資本外逃持續上演，其中有近3分之1國家，現在利率已升到至少10%。因此，包括斯里蘭卡以及非洲的馬拉威正在尋求援助，預估將有更多國家也會加入求援行列。

對於全球最大債權國，以及最大債權民企的中國大陸，IMF認為，若還不起債的國家愈來愈多，對中國大陸的影響性會很大。所以，目前不是相互指責的時候，趕快幫還債有問題的國家解決債務才是當務之急。