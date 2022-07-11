張男車頭左側遭到張警撞上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

張警反應不及攔腰撞上，連人帶車翻滾數圈，造成張警雙手肘、膝蓋多處擦傷，緊急送往醫院所幸無大礙，詳細車禍肇事責任待警方進一步釐清。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市區昨日上午1名張姓男子開著自小客車，從外車道違規左轉切入內車道時，沒注意到當時正在對新進警員進行路線演練的交通大隊機動分隊張姓員警，張警反應不及攔腰撞上，連人帶車翻滾數圈，造成張警雙手肘、膝蓋多處擦傷，緊急送往醫院所幸無大礙，詳細車禍肇事責任待警方進一步釐清。

昨日上午9時許，因交通大隊調動新進分隊長，為了熟悉值勤路線，張警與其他資深員警帶著新分隊長騎著重機一起出勤，行經中正三路、仁愛一街時，此時前方張男駕駛自小客車本來是直行前進，突然向左轉，造成張警反應不及撞上車頭左側，連人帶車翻滾數圈，雙手、膝蓋都受到多處擦傷，同仁見狀立即通報救護車，將張警送醫，所幸僅手腳擦挫傷，無生命危險。

據了解，張男辯稱當時沒有注意到張警就在後方，見不小心開過頭了，想要在路口迴轉，左轉時驚見張警騎著重機朝自己衝過來，但當下反應已經來不及了。警方初步研判，張男因左轉未打方向燈，違規造成重機撞上，詳細責任待警方進一步調查。

交通大隊表示，張警所騎乘的重機為BMW R1200RT，市價約120萬，將根據雙方肇事責任的比例來商談後續賠償。