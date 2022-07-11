本月6日女星黃嘉千證實與加拿大籍老公夏克立16年婚觸礁，如今兩造的離婚官司正在進行中，婚變消息震驚外界，事後一名自稱夏克立友人的Naiyuan Lin發文開戰，列出黃嘉千5大冷暴力罪狀，控訴她逼夏克立自願簽分居文件，才給他生活費，心疼男方身為外配的悲哀，事實上夏克立過去曾在節目中透露，工作賺的錢都存進黃嘉千的戶頭，自己一個月領她3萬元來支付全家開銷，無奈吐露：「如果離婚的話，我沒有錢」。

黃嘉千、夏克立離婚，新聞爆出後，女方請律師發表聲明證實此事，坦言做出這個決定與過程相當艱難，「很不得已，誠摯不希望因為媒體報導傷及無辜的孩子」，對於此事，夏克立友人為他抱不平，因此po文爆料，指夏克立返台隔離期間，黃嘉千不讓他回家，也沒去探望，還讓夏克立身上沒錢，得簽「自願分居」文件才給他生活費，友人直言夏克立沒錢又得在非母語國家自己找律師，根本難上加難，「在我眼裡，他（夏克立）在台灣就是外配弱勢，錢都在老婆那邊，而伴侶用人脈跟語言的強勢，操弄他的一切」。

事實上，2012年夏克立曾上《現在才知道》節目，討論夫妻理財話題，坦言老闆就是黃嘉千，夫妻倆賺的錢，都是放在黃嘉千的戶頭，每個月從這個戶頭轉3萬到夏克立的個人帳戶，讓他用這筆錢支付全家開銷，而他在家裡負責買菜煮飯，錢常常不夠用，逼得他得偷存私房錢。

甚至有次他到大賣場採買生活用品，準備領錢結帳時，發現提款卡不見了，一問才知道是黃嘉千拿走了提款卡但沒告知，讓他氣到不行，是理財上的一個衝突，當時季芹還笑說：「她只賺不賠欸！」，夏克立表示此事他還不算太在意，「哪天離婚了，我整個人生豈不是賠慘了？…我沒有錢，全部都在她那」，坦言可能到雙方分開時，才會醒悟彼此的財務應該分開，不料如今真的面對這樣的窘境。