受到全球股、債大幅下跌影響，截至今年5月底新制勞退基金收益數為負1506億元、收益率負4.61%，以目前勞退新制約有1225萬勞工有效帳戶平均計算，每戶平均慘賠約1.2萬元。值得關注的是，台股在6月下跌1982.04點接近兩千點，寫下1987年後史上第五大單月跌點，單月跌幅高達11.8%，推估整體基金6月虧損將加劇。

網友紛紛表示「政府幫你當大韭菜」、「這只是剛開始，後面幫你賠更多」、「注意！6月的還沒出來」、「6月單月可能就賠1~5月總和」、「6月一定血流成河」、「不如發錢拿去換美元」、「莊家幫你我血汗錢輸了」、「640元台積電買一堆，比天上禮物更韭」。

也有網友分析「雖然勞退基金會有保證收益，但是並非逐年結算，換而言之，如果在你退休那年基金大賠，最慘的情況下就只剩保證收益的年化報酬率，會低到不行」、「而且不夠賠的部分國庫要幫忙出，還是出在羊身上」。

台積電從今年1月高點688元，到7月5日盤中最低433元，短短6個月時間跌幅超過37%，估計政府基金抱有台積電約四成持股。勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，台股前5個月跌7.75％，6月就大跌11.8％，恐出現大幅虧損，但仍會逢低布局績優龍頭股包括台積電等。