國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（11日）邀請台大政治系副教授彭錦鵬一起直播解剖「林智堅論文」。（國家政策研究基金會提供）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（11日）邀請台大政治系副教授彭錦鵬一起直播解剖「林智堅論文」。關於台大論文抄襲爭議，彭錦鵬強調，「台大老師不會出賣自己，這是全國矚目的案件！」此外，並非討論林智堅的為人或政績，而是討論論文是否抄襲，這攸關到政治人物的誠信問題。

陳學聖詢問牽扯到林智堅台大論文的另一名研究生余正煌為何遲遲不願意出面說明？彭錦鵬表示，沒有任何必要或理由他要出來說什麼，但若是有法律程序或台大審查委員會，就可以邀請余出面說明，他可以為自己辯護，這關係到他的學位，又或是有司法調查介入，他就必須說明。

彭錦鵬也說，這已經牽扯到國家安全局局長、台大國發所的所譽；至於台大論文審查牽扯到委員、過程、結果以及內容，審查委員若政治立場比較極端的都應該會被排除，比對很簡單沒有學問，過程可以稍微透明公開，審查過程會牽扯到老師身分，大部分都不會公開，結果會很清楚，就是抄襲與否，審查過程可以適當對外公布。

他強調對於審查結果很有信心，「台大老師不會出賣自己，這是全國矚目的案件！」2個月後應該會有結果，此外，台大社科院的老師還滿多的，相信不會找不到老師，重點是台大社科院長蘇宏達必須要負起責任對外說明，如今不是在討論林智堅的為人或是行政表現，而是討論論文是否抄襲，這是一翻兩瞪眼的事情。

彭錦鵬也批評說，我國民主政治近年來有衰敗、落後，不太符合執政黨「民主進步」的精神，政治人物說三道四，要譴責民進黨立委高嘉瑜還在辯護國民黨選舉抹黑，因為林智堅政績好所以只能來挑剔抄襲，這是政治人物誠信問題，若他可以用抄襲方式來得到學位，這是膽大妄為的抄襲，且抄襲到90％太過分了。