衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，提到「台北市停滯太久」，台北市副市長黃珊珊11日表示，應該是隔行如隔山，陳時中還沒花時間好好認識這座城市。

黃珊珊今指出，台北市社宅數量全台第一，雙語教育口碑全台第一，「酷課雲」線上教學系統在疫情期間使用率全台第一，招商成果全台第一，還債數字全台第一，宜居城市及智慧城市排名全球名列前茅。絕大多數的客觀指標，在台北市政府8萬名公務員的努力下，不只領先全台，更是在亞洲城市名列前茅。​

她表示，藍綠曾輪流執政這座城市，他們可以輕易的用各種負面言論否定台北市的進步，但這些負面言論掩蓋不住的是，這些進步指標，在過去8年來的表現更加突出。

黃珊珊說，她要誠摯的邀請陳時中aka指揮官aka政治候選人，及已宣布參選的立委蔣萬安，今年8月27日至9月11日，來參觀「台北城市博覽會」，看看這座城市的進步，了解台北的未來。