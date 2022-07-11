台股受全球陷入停滯性通膨氛圍，及新興市場債務危機風險增溫影響，6月底大盤連續重挫，指數跌破前低，投資信心降低，短線建議可觀察日K線與季線乖離，年初以來只要乖離超過8％，都有一波反彈可以期待，目前待籌碼浮額清理後，將有利盤勢走一波跌深反彈契機。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，觀察台股均線變化，本波拉回指數和月線、季線的負乖離率幅度已明顯高於8％，依此來看後續有機會醞釀跌深反彈。依歷史經驗，通膨高點與股市底部相去不遠，台股中長線觀察點可關注美國CPI何時反轉向下，從歷史經驗來看，通膨高點通常為股市底部。

通膨向下的關鍵在油價，近期油價已見下跌，若美國7月中旬公布的6月CPI年增率受到控制，連帶觸動市場對聯準會升息態度「由鷹轉鴿」的預期，第三季台股有機會出現明顯反彈。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，台股現階段建議選股不選市，靜待盤勢止跌回穩後再擇優伺機而動。觀盤重點可聚焦6月營收創高，下半年營運展望明朗成長族群。

產業方面，傳產看好金融及電信有防禦因子，又有升息利差放大及ARPU上升等基本面利多，科技股仍以先進製程晶圓代工、伺服器以及智能車供應鏈為首選。