路邊停車一位難求，車主們總使出各種方法停車，日前1名網友在《路上觀察學院》貼出4張照片，畫面中可見2位車主用奇萉的方式將愛車停在田野間，貼文一出，網友們紛紛笑說：「這樣就不會被拖吊了耶」、「我也有遇過，不過他失敗了」、「怎麼開車出來」、「車子先停，水溝才挖的吧」。

不少網友和原PO分享，先前遇過停車失敗的車主們。（圖／翻攝自路上觀察學院）

1名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文寫：「住這附近的都很會停車」，畫面中可見，原PO拍下2輛轎車停在農地和大馬路間，中間卻隔著一條水溝，但車主皆將車子穩穩地停好。如此高超的停車技術讓原PO不禁發文大讚：「很會停！」

文章曝光後，引起大批網友們爆笑回覆：「比較好奇水溝裡的那種球狀植物是啥」、「但是要怎麼開車出來」、「這樣就不會被拖吊了耶」、「這好像在鄉下很常見到，我這裡常常就有一台賓士停車都停在田」、「我也有遇過，不過他失敗了」、「我也有遇過哦！只不過他翹起來了」、「失敗就慘了」。

也有人討論如何將車子停在此處：「這種都是車子先停，水溝才挖的吧」、「在地車手呀，都是利用重心偏移，在上面停車的」、「貨卡前方有拍到一段水溝蓋，應該是倒車開上去的，客車角度不夠低沒看到底下」、「水溝蓋比軸長多一些些，常常練習就不是太難了，要冒點風險，不過要是慢慢開只有一個後輪掉下去一點點還是可以上來，怕不怕刮而已」。