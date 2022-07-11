據美國之音報導，美國國務卿布林肯週日（10日）在泰國曼谷一場記者會中表示，美中元首將有機會在未來幾周之內通話。外交消息人士說，最快在七月底，美國總統拜登和中國國家主席習近平將舉行視頻會晤。

美國之音10日在泰國曼谷的一場記者會中向美國國務卿布林肯提問：美國總統拜登和中國國家主席習近平是否有可能在今年11月的20國集團峰會期間，舉行面對面會談。布林肯回答說：兩人最快幾個星期之內會通話。

布林肯和中國外交部長王毅在印尼峇里島舉行的G20二十國集團外長會議期間，舉行長達5個小時的雙邊會晤。美國官員形容布林肯與王毅的會談是一場專業、極為坦率、具有建設性的會晤。它也為美中元首計劃在幾個星期之內舉行的視訊會談鋪了路。

布林肯、王毅以及美中官員之間進行的會談為時5個小時，議題涵蓋了雙方可能合作的領域，包括氣候變化、打擊毒品走私，全球健康等等。美中尋求緩和在許多方面不斷升級的緊張局勢。在全球安全上，針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國希望中國發揮對俄羅斯的影響，勸阻莫斯科別再封鎖黑海、阻止烏克蘭糧食出口。布林肯在一場記者會中說，美中雙方也非常坦率地討論了具有分歧的議題。

美國國務卿布林肯說：「我們討論了我們國家之間應該在哪些方面進行更多合作，包括在氣候危機、糧食安全、全球健康、打擊毒品方面。這些都是需要大國在國際社會中發揮作用的全球性挑戰。當然，我們也討論了兩個有分歧的議題，以及管理和降低風險的方法。 美國深切關注北京對台灣日益挑釁的言論和行為。維護台海的和平與穩定，至關重要。美國也關切中國壓制香港自由、強迫勞動、 對西藏和宗教少數民族的待遇，以及在新疆進行種族滅絕的措施。」

中國外交部長王毅在會前並未回答在場記者以中英文提問：中國是否尊重烏克蘭的領土完整以及主權獨立的喊叫提問。

王毅說：「中美身為兩個大國，當然需要保持我們正常的交流。同時通過我們雙方共同努力，推動兩國關係回到正確的軌道，那麼，要堅持習主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，這符合兩國人民的利益，也符合國際社會的共同願望。」

今年20國集團外長會議被俄羅斯入侵烏克蘭導致的後果所主導，包括如何解決戰爭對糧食和能源安全的影響。會中並未通過公報或者共同聲明。這是由於發展中國家、新興經濟體、以及已開發國家對於抵制俄羅斯的程度存有分歧。

在印尼之後，布林肯作為美國的首席外交官前往泰國曼谷訪問。泰國是美國的條約盟國、也是今年亞太經合會的主辦國，美國官員說，他此行在於強化美國與泰國的雙邊關係。