桃園一名人夫發現妻子數度與紀姓男子前往汽車旅館發生性行為，每次都是無套就上，讓他身心嚴重受打擊，至今仍須接受身心科治療，認為自己配偶權遭侵害，憤而求償。桃園地院審結，判紀男須賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張為張姓女子的配偶，育有2名子女，紀姓男子明知張女已婚，卻在2021年3月至5月間多度帶張女前往高雄、桃園等地的汽車旅館，發生數次無套內射性行為，嚴重侵害他的配偶權，讓他至今仍須接受身心科療程，依法向紀男求償165萬元。對此，紀男全數承認人夫的主張，認為求償金額過高，希望法院能駁回人夫的要求。

桃園地院審理時，法官認為，紀男明知張女已婚，卻仍與對方發生性關係，已經違反善良風俗，損害張女配偶的身分，情節重大，還導致對方承受巨大精神痛苦，認為求償有依據，審酌雙方社經地位等一切情狀，判紀男須賠償15萬元為適當。可上訴。