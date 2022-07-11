美國39歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有甜美臉蛋與173公分的高䠷身材，加上自然又精湛的演技，讓她出道多年，人氣始終居高不下，更是不少人心目中的女神，而日前推出新電影《新創玩家》人氣再度攀升的她，近日也受邀飛往義大利羅馬參加精品時裝秀，而她一到現場就被媒體及現場的粉絲簇擁拍照，獨特的粉紅色穿搭與一雙修長又白皙的美腿，也立即成為全場矚目的焦點。

安海瑟薇近日受邀出席義大利精品「VALENTINO」的2022秋冬時裝秀，當天她穿著一身螢光粉色的亮片高領洋裝，搭配同色系的厚底高跟鞋與小包，宛如真人版的粉紅芭比。而粉紅色的洋裝除了將安海瑟薇白嫩的肌膚顯得更加透亮外，短至臀下的裙襬設計，更使她一雙修長的美腿一覽無遺，站在眾人相當搶眼，入座後激短的裙襬為避免走光大洩絕對領域，安海瑟薇還小心遮掩，同時她也與皮膚較為黝黑的南韓女偶像MAMAMOO成員華莎並列，意外形成強烈又顯眼的對比。

網友看到這一系列的照片後，都忍不住大讚「這種死亡芭比粉大概還是只有白人能駕馭」、「華莎一定很想鑽洞」、「現任地球球花不是吹的」、「她真的好美，狀態也超好」、「美到哭」、「芭比身材」、「側臉絕了」、「芭比公主本人」、「她真的好白好適合這種粉色」、「她的腿好長，太令人羨慕了」。