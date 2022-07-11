民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，上周六一早陳時中陪同行政院長蘇貞昌視察北市文山景美社宅預定地，被認為是參選台北市長的起手式。 國民黨台北市議員游淑慧直言，台北市民不會接受這種「政治劈腿男」。

游淑慧在臉書提到，2016年蔡英文的政見是8年20萬戶社宅，6年過去了，中央在北市興辦的社宅户數「零」，更可悲的是，不但一戶都沒蓋出來，而且許多「亂選的預定地」都遭到當地區民的強烈反對，例如內湖三個基地。她直言，社宅不是解決「北市」居不易和脫北的良方，看北市社宅經驗，8年興建25000戶，人口卻同步流失20萬人， 而且還債留數百億，這些陳時中大概完全沒有概念。

游淑慧指出，看看他3年的防疫成績，撒了8千多億，結果仍造成近8千名國人死亡，陳時中沒有一句哀悼，就把落跑說成承擔。游淑慧批，疫情每天確診數還是很高，不知道為什麼陳時中還可以把重擔放下來，應該把漏洞補齊再說，這兩年台北市很多中間選民因為經濟下滑，聽到陳時中要參選，都不樂見。

游淑慧今陪同台北市長參選人蔣萬安走訪內湖新明路穴居，受訪時提到，疫情服務業受到衝擊，不是撒錢能解決，且萬華破口以及台北市疫苗跟快篩分配不均，都要跟陳時中好好算這筆帳。

被問到陳時中仍帶職參選，游淑慧表示，很多人從1月就呼籲，要選就要辭，不辭就不要選，但陳時中就是想當政治劈腿男，又想要部長和指揮官龐大的行政資源，跟醫藥產業的影響，又想要同時布局台北市選舉，這種政治劈腿狀況，台北市民不會接受而且很不負責任。

九合一選舉蔣萬安台北市陳時中社宅