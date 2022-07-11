高雄楠梓區後勁溪8日大面積汙染，水面漂浮大量油漬，並飄出陣陣刺鼻臭味，高市府環保局調查後發現，汙染源頭疑似來自中油橋頭供油中心，但經中油檢查管線，監測系統並未出現異常狀況，目前環保局將水面殘留的油汙及中心油品採樣送驗後，比對結果2種油品分析結果一致，後續將依水汙染防治法裁處中油337萬元。

高市府環保局8日接獲民眾通報，稱後勁溪德惠橋下出現不明油汙，周遭也瀰漫刺鼻汽油味，環保局獲報後立即派員到現埸勘查，並於德民橋、鋼便橋及德惠橋共計布設4條攔油索執行油汙防堵，另於油汙集中處德民橋下消波塊鋪設吸油棉做緊急應變處理。

環保局表示，此次油汙事件經稽查人員於後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵發現有殘餘黑色油汙，並持續有少許疏漏，沿上游溯源至橋頭供油中心內，發現中心內集水井出現黑色油汙，經採樣與後勁溪油汙比對一致，且於集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

因此，環保局研判該油汙疑經由橋頭供油中心流入青埔溝，續流再至後勁溪主河道造成河面汙染。至於詳細疏漏原因，目前橋頭供油中心仍在調查當中。

高市府環保局指出，此案清理作業已進入尾聲，目前累計清理含油汙水共38公噸，分別採集中油集水井柴油與中埔橋涵洞的樣品，經定性分析結果，總石油碳氫化合物低碳數（汽油）和高碳數（柴油）分析結果一致，並確認汙染源來自台灣中油橋頭供油中心集水井。

環保局強調，後續連同供油中心應處理而未處理的費用及環境清理與環境復育等費用，依水汙染防治法相關規定裁處中油337萬元，同時也將持續督促台灣中油橋頭供油中心清理青埔溝及後勁溪汙染的油汙。