據美國之音報導，美國海軍派出了4艘實驗性無人水面艦艇參加了2022環太軍演。無人水面艦艇第一師指揮官說，無人水面艦艇主要任務是加速向艦隊提供可靠的無人系統，並與載人平台聯合作戰。他稱，目前並沒有將無人艦艇部署到印太地區的計畫。

5月13日美國海軍在加利福尼亞成立的無人水面艦艇第1師（USVDIV One），管轄四艘無人水面艦艇。「海上獵人」號（Sea hunter）、「海鷹」號（Seahawk） 是其中的兩艘，另兩艘為「遊牧者」號（ Nomad）和「游騎兵」號（Ranger）。

傑里米亞·戴利（Jeremiah Daley）是無人水面艦艇第一師的指揮官。他在2022年環太軍演期間告訴了記者成立無人水面艦艇的主要目的。戴利說，「我們無人水面艦艇第一師的主要目的有兩個，第一，為艦隊在國防部未來計劃中確立無人水面艦艇項目；第二，找到傳感器和系統的正確組合，以便讓無人和有人艦艇成為協同作戰的夥伴，並適用於我們的海軍以及參與環太軍演的其他國家海軍。」

「遊牧者」號（Nomad）和「游騎兵」號（Ranger）是在商用快速補給船的基礎上改裝而來的，而「海上獵人」號和「海鷹」號是專門的無人平台，艦上沒有自來水，也沒有廁所。

此前有報導說，無人艦艇未來將會被部署到印太地區。戴利說，除非美國國防部正式將其列入未來項目，並獲得國會撥款，無人水面艦艇的主要用途是科研。

今年六月，中國首艘百噸級無人艇亮相。戴利說，他有注意到，但是不願意加以評論，「我看到了報導中的圖片，和我們的系統的確有一些相像。但是，我們現在只專注自己的努力。」