任容萱出席男友生日趴甜蜜畫面曝光。（摘自IG)

Selina對林柏澍喊話。（摘自IG）

任爸為壽星唱生日快樂歌。（摘自IG）

33歲的任容萱前年11月被拍到與前凱渥男模林柏澍約會、上演超跑溫暖接送情，之後也被拍到與任家長輩聚餐，但一直未公開認愛。但在林柏澍7月13日28歲生日前夕，她替男友過生日的影片在友人的IG限時動態曝光，只見兩人彷彿新人般站在生日蛋糕前，他感性對著任容萱告白「我有多幸運遇到她」，全場激動歡呼。另一段影片中，兩人也在親友起鬨下親吻，甜蜜指數爆表。

曝光的影片中除了小倆口，也帶到任容萱的姊姊Selina，當林柏澍告白完，Selina喊「不一定每年都有她，要看你自己的表現囉」；而任爸任媽也出席生日趴，還有一橋段是任爸為壽星林柏澍獻唱生日快樂歌，顯然這段戀情已獲任家全家肯定。

對於慶生甜吻畫面流出，任容萱經紀人回應：「珍惜朋友們開心相聚的時光，給予發展空間順其自然，謝謝關心，辛苦了。」雖然當晚生日趴氣氛有如求婚派對，不過經紀人表示目前目前尚未求婚。