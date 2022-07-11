全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）向來鼓吹人們盡量生產，多次表示少子化會造成人類文明滅絕，日前他也被爆出與下屬發生關係，生下一對雙胞胎，若加上先前所生的7名孩子，目前馬斯克擁有9名子女，然而此事卻讓知名主持人Meghan McCain痛批，馬斯克鼓勵大家生小孩的一系列言論，越來越像邪教領袖。

綜合外媒報導，馬斯克回應雙胞胎傳聞時表示，「我只是盡我所能解決人口不足的危機，出生率下降是目前人類文明面臨的最大風險。」沒想到，已故參議員John McCain的女兒、知名主持人Meghan McCain認為，馬斯克是在相同的時間區間和不同女人生下孩子，甚至不切實際的鼓勵大家生小孩，一系列的言論讓他看起來像邪教領袖，而不是拯救世界的人。

Meghan McCain提到，馬斯克在2020年5月與歌手格萊姆斯（Grimes）生了一個兒子，然後在2021年5月與Shivon Zilis生下雙胞胎，而同年12月，馬斯克與格萊姆斯透過代理孕母生了一個女兒。

Meghan McCain認為，馬斯克「讓地球受孕」的想法令人毛骨悚然，「馬斯克可能有足夠的資源養育這麼多小孩，但顯然絕大多數的家庭並沒有這樣的能力，更何況代理孕母要價高昂，大多數美國人無法負擔。」

不僅如此，Meghan McCain提到，如果人們願意，並擁有足夠的能力，他們當然可以盡可能的生小孩，但像馬斯克那樣的言論，只是讓人覺得他越來越來虛假的彌賽亞。

彌賽亞為宗教用語，意指受上帝指派，來拯救世人的救世主，一些被認爲是邪教或異端的教派，其創辦人都會以彌賽亞自居，包括如麻原彰晃及文鮮明等人。