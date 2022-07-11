德國工會Verdi呼籲亞馬遜在德國的七個配銷中心員工，在周日晚間夜班時間站起來罷工，以迫使亞馬遜接受工會提出的數個談判協定。

亞馬遜表示，預計公司營運不會受影響。

Verdi工會幹部Stefanie Nutzenberger指出，許多積極的同事在多年來一起對抗亞馬遜，以爭取一項集體的工資協定，他們表現出的勇氣值得令人尊敬。

罷工的日期剛好撞期到亞馬遜重要的會員年度折扣和促銷日「Prime Day」，此通常是亞馬遜銷售成績最亮眼的時期，相當於百貨公司的周年慶檔期。

工會表示，儘管亞馬遜有上調工資，但是工作時間的延長、公定假日班工資補貼的下調，幾乎抵銷工資上漲影響。

亞馬遜則指出，工作時間沒有延長，並且員工幾乎都不在公定假日工作。亞馬遜說，去年已經把全德的工資提高到每小時12歐元，今年秋天又提高到至少12.50歐元。

亞馬遜在德國的工人過去已經多次就工資和條件問題進行罷工。