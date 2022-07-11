疫情帶動快篩等相關防疫需求挹注藥局通路業績，杏一(4175)、大樹(6469)、諾貝兒(6844)Q2及上半年營收全數刷新歷史新高。儘管新冠本土疫情趨緩、防疫商品熱度降溫，不過，隨著國際上疫情再度回升，國內消費者重視身體健康，強化免疫機能的營養保健食品銷售熱度高，法人仍看好藥局通路業者今年全年度的業績表現。

據經濟部2021年9月發布的統計顯示，2020年國內保健營養食品產值創新高，達新台幣195億元，年增9.78%，連6年呈現正成長。社會高齡化和國人對預防保健意識提升，機能性保健和營養補充食品需求增加的趨勢有利藥局通路業者的長期業績發展。據知名網路平台所做的調查顯示，由消費趨勢來看，2020年疫情爆發之際消費者原本重視的防疫用品，到了2021年轉向促進健康的家電產品和生鮮宅配。然今年受本土疫情再度爆發影響，確診人數激增，也使得中西保健食品進而成長3.6倍。

杏一6月營收持續突破6億元大關，為6.39億元，年成長7.26％。第2季營收20.46億元，創單季歷史新高；上半年營收36.55億元，創歷史新高，年增率14.88％。杏一表示，6月後快篩商品搶購潮逐步減緩，業績挹注來源以剛性需求者為主，醫材、保健食品和營養品等才是會員主要需求商品，公司將以不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者，並增添營運動能。

大樹6月合併營收12.1億元，月減18%、年增28.8%。第2季營收39.73億元，季增24.23%，創歷史高，上半年營收71.71億元，年增35.1，創歷史高。大樹展店腳步不停，同店銷售持續成長，在更好的產品組合及經濟規模可望持續推升營運成長，國內法人日前調高大樹目標價至340元。大樹除了本業藥局通路持續成長外，去年進軍的寵物店，今年仍將持續拓點，預期展店至20家時，就能夠出現規模經濟，將成為公司新的營運動能來源。

諾貝兒(丁丁連鎖藥妝)6月營收3.78億元，年增19.69%，再創歷年同期新高；第2季合併營收12.58億，季增29.79%，上半年營收新臺幣22.28億元，創登興櫃以來的新高，年增17.43%。諾貝兒董事長張振興說，隨疫情降溫，雖然快篩試劑貨源充足已不再短缺，但對於營養保健品的銷量熱度不減，提升免疫力和保護力的產品持續熱賣。隨著國人營養保健意識抬頭，諾貝兒也將持續推出營養品新品，提供消費者更多選擇，同步引領營收穩定攀升。