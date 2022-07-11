香港女星溫碧霞出道多年，出演過多部電視劇及電影作品，她所飾演的角色中，以《封神榜》裡美艷動人的惡女角色「妲己」最為經典，至今仍被觀眾封為是「最美妲己」，風靡兩岸三地。近日她拍攝了在家做有氧運動的短影音上傳抖音平台，現年55歲的她不僅姣好身材一覽無遺，身處的清水灣豪宅也吸引了網友關注，比女主人還吸睛。

55歲的溫碧霞自從嫁給富商老公何祖光後便逐漸淡出演藝圈，雖然較少出現在螢光幕前，但她仍時常在社群媒體與粉絲交流互動，也樂於分享生活；保養得宜的不老美貌和纖瘦體態完全看不出歲月痕跡，令人羨慕。近日她在抖音分享了30秒的運動短片，只見她打扮清涼，身穿橘色小背心和超短熱褲，露出纖細蠻腰和一雙修長美腿，配上輕快音樂在家大跳有氧健身操，邀請大家跟著一起動起來。綁著馬尾的溫碧霞在影片中笑容甜美，充滿活潑朝氣，少女感十足，同時也小露性感，大方展現了自己凹凸有致的完美身材曲線，粉絲也湧入留言區稱讚：「我最喜歡的妲己。」、「女神就是耐看。」、「不老女神還那麼漂亮，我都已經老了。」

不過除了溫碧霞本人凍齡的俏麗外貌，網友們的焦點也意外落在了她所居住的豪宅上，作為影片背景的大廳明亮寬敞，一旁的架子上也擺放了藝術畫作，簡約風格中顯現出品味。據悉，溫碧霞的清水灣豪宅逾2000呎，背山面海，就算待在家也有無敵海景盡收眼底，此外更設有天台花園和巨大的按摩水池，猶如置身度假Villa般奢華愜意。

事實上，溫碧霞過去也曾曬出在歐式裝潢的超級豪宅內溜馬、騎馬的一系列照片及影片，與眾不同的炫富方式刷新網友三觀，對溫碧霞和丈夫的超狂財力紛紛驚呼：「見過遛狗的，沒見過遛馬的。」、「貧窮限制了想像。」