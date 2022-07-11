根據今天公布的聯合媒體調查，叫車服務業者優步（Uber）外洩的機密文件顯示，這間公司近10年前運用多項道德標準令人存疑且可能違法的策略，刺激其瘋狂的全球擴張行動。

法新社報導，這項被稱為「優步檔案」（Uber Files）、涉及數十家新聞機構的調查發現，Uber創立初期為征服新市場，公司高層利用計程車業者對Uber司機時而激烈的反彈，來獲得各方支持並規避監管當局審查。

英國「衛報」率先取得2013年至2017年的12萬4000份文件，並國際調查記者聯盟與（ICIJ）共享相關文件。 法新社報導，Uber因在地方交通掀起一股顛覆力而充滿爭議，優步檔案的曝光對該公司來說不啻為最新打擊。

這些文件包括高層主管間未加密的訊息和電郵，最突出的莫過於共同創辦人兼前任執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）的。卡拉尼克因管理風格蠻橫，多次傳出在公司性騷擾和心理騷擾，2017年被迫辭職。

2016年，法國運將不時在巴黎激烈示威，抗議Uber進軍市場搶客，卡拉尼克就曾在訊息中告訴其他高階主管，「暴力保證會帶來成功」。

參與調查的媒體之一「華盛頓郵報」說，Uber靠著向司機提供補貼和車資折扣快速擴張版圖，削弱計程車行業的發展，且「通常沒有取得提供計程車和出租禮車服務的執照」。

隨著計程車業者生計受影響，整個歐洲的Uber司機都面臨暴力威脅。華郵報導，調查發現，「在某些情況下，當司機遭遇攻擊時，Uber高層馬上借機」尋求公眾和監管機構支持。

衛報報導，Uber在比利時、荷蘭、西班牙和義大利等歐洲國家也採取類似策略，動員司機並鼓勵他們在遭受暴力侵害時向警方投訴，利用媒體報導促使當局讓步。

卡拉尼克的發言人強烈否認上述調查結果，將其斥為「假議題」。發言人說，卡拉尼克「從未建議Uber以犧牲司機安全為代價，從暴力事件中受惠」。

然而，Uber今天把先前公布的「種種錯誤」歸咎於卡拉尼克。

Uber說：「公司已經從一個對抗的時代轉為一個合作的時代，拿出誠意與過去的競爭對手走上談判桌找出共同點，包括工會和計程車業者。」Uber還說，取代卡拉尼克的柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）「肩負著Uber營運各個層面的轉型工作」。

華郵報導，調查還指控Uber利用技術優勢逃避監管審查。

卡拉尼克發言人斯普強（Devon Spurgeon）表示，卡拉尼克「從未授權任何會妨礙任何國家司法公正的行動或計畫」。

媒體報導還說，這些文件顯示Uber還遊說各國政府協助其擴張版圖，包括法國的馬克宏（Emmanuel Macron）；馬克宏2014至2016年擔任法國經濟部長，目前是法國總統。

華郵說，Uber當時認為，馬克宏會鼓勵監管機構「在解釋限制該公司營運的規範時『不那麼保守』」。

相關消息曝光後，左翼政治人物群情激憤，他們譴責Uber與馬克宏的關係違反「我們所有規則」並「掠奪了這個國家」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110711