民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲爭議延燒，國民黨今召開記者會痛批，學習是一輩子的事，論文總該是自己一字一句寫出來，呼籲林智堅主動辭去中華大學傑出校友，保護母校聲譽，並要求要求民進黨，用當時檢視高雄市議員李眉蓁論文的標準，檢視林智堅。

空軍退役少將、中華大學科技管理所碩士黃兆勇直言，近期對於母校中華大學的批評聲浪排山倒海而來，政治人物應留點口德，不該無限上綱到中華大學；並對林智堅喊話，「尊師重道」為中華文化核心，林智堅出問題，不該還要老師出來為其護航，反而應勇於承認錯誤，以免整個母校的聲譽跟著一起陪葬。

高雄市議員邱于軒表示，行政院長蘇貞昌日前砲轟，檢驗論文是「惡質選舉文化」，但民進黨當年抨擊李眉蓁，是以更「撲天蓋地」的方式攻擊；國民黨提名高雄市長候選人柯志恩也被以相同標準檢驗。邱于軒比照民進黨當年「三問江啟臣」，三問蔡英文，要求「小英男孩」林智堅勇敢認錯道歉。

直播主、中華大學建築與都市計畫學系校友曾主卿認為，身為學長及傑出校友，林智堅涉嫌碩士論文大篇幅抄襲政府標案的報告，內容一字不改幾乎雷同，極有可能侵害著作權，情節嚴重，林智堅應當辭去傑出校友頭銜，以正風氣，以免損害校譽。

文傳會副主委何志勇強調，以澳洲大學捍衛學術倫理為例，課程大綱明文規定學生抄襲作業可能被退學，學習是一輩子的事，論文不見得要寫得很好，但總該是自己一字一句把他寫出來，為政者若沒有這樣的態度，豈能造福國家社會？呼籲林智堅應守護學術道德，辭去中華大學傑出校友，保護母校聲譽。