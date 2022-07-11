台北神旺大飯店潮品集，經典潮州滷水鵝。（台北神旺大飯店提供）

台北神旺大飯店神旺大飯店，受到顧客喜愛的潮品集。（台北神旺大飯店提供）

台北神旺大飯店普諾麵包坊店景。（台北神旺大飯店提供）

台北神旺大飯店普諾頂級生巧克力蛋糕。（台北神旺大飯店提供）

位於東區的台北神旺大飯店，營運至2022年9月15日後將歇業改建，開設在台北京站商圈的普諾麵包坊承德1號分店，則提前在8月26日結束營業，原飯店旗下餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」已積極另覓新據點，未來將以多品牌連鎖經營的形式再出發，讓美味記憶無限延伸。

神旺大飯店2002年起由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今逾20年，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義；神旺以貼心服務感動每位賓客，打造賓至如歸的舒適感，歷年來更是接待無數來自世界各地的政要名流、時尚巨星等，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的絕佳紀錄；且館內美食薈萃，除坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，乃至以創意懷石料理著稱的「澄江」，與人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」，都是饕客們造訪的理由。

建於1976年的神旺原址歷經47年服役，結構早已日趨老舊，適逢新冠疫情爆發促使延宕多年的改建計畫得以加速推動，並於2020年申請危老重建核准，預計在2022年年底正式啟動改建；以綜合商辦結合商場的建構主體，涵蓋地上27層、地下6層，預期將活絡商圈成為東區新標的。

此外，旺旺集團旗下座落於南京東路與林森北路商圈的「神旺商務酒店」，將持續提供宛如家的溫暖款待，歡迎親臨體驗極致貼心的個人化秘書服務與設備完善的住宿氛圍。原神旺大飯店旗下的「潮品集」則沿襲潮州菜系精髓，將以親民的「家常」與尊榮的「頂級」重新演繹品牌新氣象；另以溫暖形象擄獲人心的「普諾麵包坊」則持續以街邊店形式烘焙溫馨暖意。

消費者手中若仍持有未使用的神旺大飯店餐廳餐券，均可在2022年9月15日前至館內各餐廳使用或電洽02-2772-2121轉各餐廳；然電商通路販售之台北神旺大飯店電子餐券(活動截止日為2022年6月30日），可至原購買通路辦理申請退費，無須擔心權益受損。

對於因應推動改建計畫，停止飯店營運而受影響的全體員工，台北神旺大飯店將依照勞基法等相關法令與時序來通報北市勞工局辦理，並積極協助員工離職後之媒合規劃，主動協助轉入集團關係企業或引薦其他同業之職缺需求相符者，將對員工所產生的衝擊能減至最低。台北神旺大飯店表示，感謝貴賓20年來的支持與喜愛，回首過往點滴歷歷在目，銘記在心。