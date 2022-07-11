花蓮地方法院今續審0402台鐵太魯閣號事故台鐵主辦工程司潘堂益涉犯偽造文書、過失致死、過失傷害等罪，不少罹難者家屬、傷者均到場參與。（羅亦晽攝）

花蓮地方法院今續審0402台鐵太魯閣號事故台鐵主辦工程司潘堂益涉犯偽造文書、過失致死、過失傷害等罪，但潘卻透過律師稱運安會報告沒有足夠的證據能力，極力撇清所屬責任，此話讓「太魯閣的眼淚」發言人王薇君痛批，事故已造成49條人命，他跟李就應展現「認錯態度」，才能讓死者家屬或傷者真正放下對他們的厭惡。 （羅亦晽攝）

花蓮地方法院續審0402台鐵太魯閣號事故相關刑事案件，本月將針對6名被告召開5次刑事審理庭，其中，今天（11日）續審台鐵主辦工程司潘堂益涉犯偽造文書、過失致死、過失傷害等罪。潘在庭上透過透過律師主張運安會的調查資料不應能作為證據，極力撇清責任歸屬並企圖脫罪，不過此舉卻惹怒死者家屬，痛批「這些人就算死50次也不足以換回49條人命」。

去年4月2日台鐵408車次太魯閣號行經花蓮和仁段大清水隧道時，不慎撞上滑落鐵軌的工程車，導致列車出軌，釀49死、逾200傷，是台鐵局近10年最嚴重的鐵路事故，涉嫌肇事包商李義祥、外籍移工華文好、台鐵主辦工程司潘堂益、中棪工程顧問專案經理郭國振、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財等6人遭檢方起訴。。

花蓮地院11日上午9時30分針對潘堂益涉犯偽造文書、過失致死、過失傷害等罪續開審理庭，潘在庭上先是透過律師主張運安會的調查資料不應能作為證據，並在陳述意見時，稱自己心裡對整起事故很難過，不是說承辦這件事沒有責任，但卻否認同意李義祥連假施工一事，強調都有明確告知，且邊坡護欄部分，當初因設計單位認為不需要，因此沒有編列經費，極力撇清責任歸屬並企圖脫罪。

陳姓罹難者家屬氣憤回應，潘至今都否認自己的錯誤行為，不過種種證據都能明確證實台鐵跟他都不能置身至外；另有傷者只要想到自己的女兒因台鐵的疏忽冤望而死，就無法辦法原諒這些肇事者，在審理庭上強忍淚水，哽咽的懇求法官用惻隱之心與同理心，做出正義審判，替家屬討公道。黃姓罹難者的父親更痛批，這些人就算死50次也不足以換回49條人命。

「太魯閣的眼淚」發言人王薇君更怒批，潘輕描淡寫的說「難過」真令人生氣，且竟認為運安會報告沒有足夠證據能力，「你們講的才有證據能力，運安會的沒有證據能力，49位罹難者都也沒有證據能力是不是」，認為被告律師需幫忙潘辯解，但也不能說出這樣的話。

王薇君說，一般民眾只要稍微了解事件脈絡，就能發現整件事故與台鐵的不作為環環相扣，但大家卻都視而不見，不管是疏失還是不作為，事故造成49條人命，他跟李就應該展現「認錯態度」，才能讓死者家屬或傷者真正放下對他們的厭惡。

此外，花蓮地院12日、13日則持續審理郭國振、李進福及張齊富財等人涉犯偽造文書、過失致死、過失傷害、過失毀壞軌道等罪嫌；李義祥、華文好則排定23日審理，包括公共危險、過失致死罪及肇事逃逸等罪嫌。

由於李義祥先前多次在審理庭中承認自己涉犯過失致死罪，卻極力否認肇事逃逸罪，但陳孟秀、罹難者家屬與傷者認為，李義祥與華文好2人明知車輛可能隨時會從邊坡滑落至鐵軌，但他們竟能在邊坡上進行長達10分鐘的討論，明顯有「未必故意」殺人罪嫌，且事發過後，李甚至沒有在現場進行任何救助，顯見涉犯肇事逃逸罪嫌，因此當天將極力向法院主張這2項罪名。