2022伯明罕世界運動會滑輪溜冰選手陳映竹（左）獲得公路賽女子100公尺爭先賽銀牌。（體育署提供）

陳映竹在2022年伯明罕世運會滑輪溜冰公路賽女子100公尺爭先賽，以10秒854收下銀牌，為自己也為中華隊再添一面獎牌。她本屆世運會賽事已經進帳1銀1銅，接下來在美國時間7月11日還有女子單圈爭先賽賽程，希望延續好狀態，朝金牌前進。

陳映竹在本屆世運會首日（8日）的場地賽中，先奪得場地200公尺計時賽銅牌，為中華隊獎牌庫開張，可惜同一天卻在場地500公尺爭先賽遭判失格無緣獎牌，並被取消隔日1000公尺爭先賽的參賽資格。

陳映竹坦言，這件事對自己的心情影響很大，賽前的目標是想爭取每場賽事都有獎牌進帳，結果被取消參賽資格，當時心情真的很低落，是教練鼓勵她公路賽再拚回來，並提醒她要相信自己。

經過教練的開導，陳映竹慢慢平復心情，將重心放在後續賽程，並在公路賽100公尺爭先賽捲土重來，三趟賽事極速前進、殺進決賽，最終拿下銀牌，與金牌僅差0.081秒。

陳映竹賽後表示，整體表現不錯，並展現競爭力去壓迫對手，讓金牌選手贏得並不輕鬆，儘管最後沒能拿到金牌有點可惜，還是很開心能夠再拿下一面獎牌。

公路女子單圈爭先賽是陳映竹在本屆賽會的最後一項賽事，她期待能拚下一面金牌，完美收尾，陳映竹說：「比賽不能重來，所以每一場都要奮力一搏，享受比賽就對了。」