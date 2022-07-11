日本前首相安倍晉三遇刺身亡，行政院長蘇貞昌今（11日）特別前往日本台灣交流協會弔唁。（行政院提供）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，行政院長蘇貞昌今（11日）特別前往日本台灣交流協會弔唁，除獻花、三鞠躬致意外，並寫下「敬弔安倍前首相，感念力挺台灣，促進台日友好，台灣人的好朋友！」字句，衛福部長陳時中也陪同一起弔唁。蘇貞昌強調，安倍是台灣永遠的好朋友。

蘇貞昌致詞時表示，他今天專程前來向日本安倍前首相表示敬意與感念，特別感謝安倍前首相在台灣最困難及遭中國打壓之際，持續不斷為台灣發聲，甚至曾說：「台灣有事，就是日本有事，也等同日美同盟有事」。

蘇貞昌說，安倍前首相一直力挺台灣加入國際組織，並在台灣疫情最困難時奔走出力，貢獻極大的力量，讓日本政府六度贈送台灣最需要的疫苗，因此衛生福利部陳時中部長今天也特別前來，要向安倍前首相表示最大的感謝及感念。

蘇貞昌強調，安倍前首相是台灣永遠的好朋友，他不幸往生，台灣人民與政府和日本一樣同感不捨，今天他特別來向安倍前首相致意、致敬，希望他安息。

陳時中受訪表示，在紀念牆也有留言，代表一般民眾的心情，他寫道安倍是一位珍貴、令人敬佩的前首相，是台灣永遠的朋友，不管在國際上或公衛體系都常替台灣發聲，在台灣疫苗缺乏時，也協調日本政府向台灣捐贈，相信在這樣友情的延續下，台日將永遠是好朋友。