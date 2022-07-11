首屆分科測驗第一科考科為物理科，解題高中老師認為，出題偏難、極具挑戰性，且計算時間長，考生能夠在80分鐘內的考試時間完成所有計算題，相信是少之又少，不過整份試題水平在水準以上，像是韋伯望遠鏡與配合疫情常見的壓克力板，相關時事都出現考題當中，值得肯定。

建國高中賴奕帆老師表示，今年物理試題難度偏高，基本題型較少，大多數題均極具思考性，無法套用公式就輕易得分，需要思考與計算時間長，且情境題多，需要花時間閱讀，題型計算層級較往年提升，整體試卷難度偏高，選擇題與計算題都有相當水準，能鑑別考生圖形判斷與理解計算能力。

賴奕帆提到，今年物理計算題多，且題目敘述靈活，當中包含不少時事題，像是第19到21題以韋伯望遠鏡討論雙星運動與萬有引力的數學關係，第16題則是以疫情常用的壓克力板來敘述題目，應用度高。

至於計算題的部分，賴奕帆指出，一共有13題，占整份題目5成，考生恐怕無法順利寫完。而第14題講述電壓是否能實際測量出選項的結果，恐怕無法推算出正確答案，此題出題合適性有待討論。

建國高中陳泓志老師也認為，分科測驗物理科最大的挑戰在於計算題多，基本題少，能在80分鐘的考試時間，完成所有計算題的考生，相信是少之又少，試卷其中還有不少探究實作式的實驗閱讀素養題，考生必須反覆閱讀才能掌握題意。由於題目文本並不平易近人，得分不易，恐怕挫折感較大。建議出題團隊，未來能在文章修飾部分多加強。

松山高中老師蔡皓偉說，題目整體難度偏難，能有效鑑別考生的物理實力。考生必須十分熟悉高中物理的教材內容及觀念，方有實力得分。

蔡皓偉認為，這份物理試題的特色是深度夠，計算量大，即具鑑別度，整理難度略高，對計算能力強的學生有利。