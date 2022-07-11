短線客急著下車，台股盤中指數下跌逾百點！上周五美股高檔震盪，Nasdaq及費城半導體指數勉強收紅，台股雖然在上周因連兩天止跌反彈，周K止跌收紅，且盤中仍有德英(4911)、營邦(3693)、明基醫(4116)、保瑞(6472)、晉弘(6796)、東鹼(1708)、立康(6242)、上洋(6728)、惠光(6508)等亮燈漲停。

但各產業調整利空不斷湧現，三星再傳手機及消費性產品暫停拉貨延後至8月底，為電子產業旺季再添變數，大立光(3008)、雙鴻(3324)及神盾(6462)等三星供應商盤中股價同步走弱，且此波台股反彈，強勢上漲多是產業有雜音、股價因基本面蒙陰霾大幅重挫的「跌深」股，這些個股兩個交易日股價在搶反彈短線買盤進場下平均反彈15%到20%，市場已無追價意願，但搶短買盤又急著獲利了結下，跌深個股股價普遍拉回，本周舉行法說會的台積電(2330)也因反彈幅度不小，今天也無力再上攻，台股在群龍無首下，指數開高後不久就反轉向下，不僅由紅翻黑，盤中指數大跌逾百點，失守14400點，成交量也因市場不願追價明顯萎縮，截至11點30分為止，加權股價指數約14372.59點，下跌91.94點，成交量約1162.06億元；OTC指數為174.05點，下跌0.62點，成交量354.63億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲0.66%，其次是電腦周邊設備及食品類股，分別上漲0.61%及0.58%，表現較差者為玻璃類股、光電類股及油電氣類股，其中玻璃類股下跌2.37%，光電類股下跌2.23%，油電氣類股下跌1.66%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.81%，表現最差為航運類股、下跌1.61%。

就技術面來看，上周台股受美股帶動破底後止跌反彈，上周五加權股價指數以14464.53點作收，累計一周上漲128.26點，漲幅約0.85%，周K收小紅棒，終止周K連4黑，守住14400點，日均量為2537億元；OTC收盤指數為174.67點，累計一周上漲1.64點，漲幅約0.95%，周K收小紅棒，終止周K連3黑，日均量599.22億元；今天台股在美股盤前期指走弱，以及搶反彈獲利了結賣壓出籠下，指數開高走低，盤中大跌逾百點，失守14400點；台股經過6月及上周大跌，技術指標進入超跌區，日KD、周KD都跌落20以下的低檔區，因此上周開始進行技術面反彈，不過基本面訊息明顯轉差，市場信心薄弱，各產業調整才剛開始，追價意願明顯不足，因此雖然台股有機會持續反彈，但不具備突破壓力條件，且逢高亦難逃解套及獲利了結賣壓，預估本周指數區間看14000點至14500點。

分析師表示，美國勞工部公布6月非農新增就業報37.2萬人，遠優於市場預期的26.8萬人，失業率報3.6%，非農強化7月升3碼預期，台股在國安基金將召開臨時會的激勵下，短線出現初步止跌訊號，不過，雖然台股跌幅不小，預期短線有機會跌深反彈，但美股財報本周即將開跑，並公布CPI數據，台灣也有台積電及大立光法說會，反彈能否延續端看美國CPI數據及台積電、大立光法說。

由於目前台股仍是跌深反彈行情，操作上宜短不宜長，且台股除息過半，除息行情失敗，建議盡量避開；選股建議以電子權值股、汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

鴻海(2317)因供應鏈鞏固料件管理優勢，以及全球產能布局，沒有受到中國封控影響，今年第2季合併營收優於預期，第3季iPhone新機出貨量及時程如同去年，未有下修或遞延，有利於鴻海業績，可逢低佈局。