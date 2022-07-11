民進黨「桃園隊」11日在桃園市長鄭文燦率領下大合體，力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，林說2天來走訪8間大廟，感受到桃園人的期待和熱情，自己已經準備好延續五星市長，加入「十星團隊」，再創下一個黃金10年。

「桃園隊」在選對會決議徵召林智堅參選後，隔天立刻由中執委呂林小鳳、桃園市議會民進黨團總召黃景熙和市黨部主委張丞儀率領下，和民進黨籍議員及參選人共同召開「堅定向前走、團結拚勝選」記者會，今也在林智堅辭職新竹市長後的首個上班日，由鄭文燦領銜，率市議員參選人以及3黨籍立委，召開「桃園隊團結挺智堅」記者會，高喊「桃園隊挺智堅」、「年輕桃園堅定向前」、「市議員全壘打」等口號，展現團結氣勢。

「智堅準備好了！」林智堅趁機深深一鞠躬，感謝呂林小鳳等人在第一時間相挺，備感溫馨，他說自己上周五剛離開新竹市府，晚上就住桃園，準備好要來服務桃園市民、承接五星市長鄭文燦的施政成果，讓桃園再創下一個黃金10年。

林智堅說，自己是桃園女婿，過去8年在新竹的建設或大型博覽會，桃園鄉親都因桃竹共同生活圈，經常到新竹而有目共睹，過去2天在桃園隊協助下，走訪中壢、平鎮、八德和蘆竹等8間大廟，充分感受到鄉親熱情，以及市民對鄭文燦施政的肯定，雖然天氣熱，市民朋友就跟天氣一樣無比熱情，他感受到桃園人的期待且希望他能為桃園服務。

林智堅說，自己是有經驗、專業且充滿熱情的市長參選人，2014年以37歲之姿參選新竹市長，年輕城市給年輕人一個機會，只贏對手1014票，但連任時在大環境不利下仍大贏對手超過4萬票，證明市民對過去4年市政高度肯定，讓他用政績翻轉新竹藍綠。

林智堅強調自己有專業、以人為本且尊重專業，過去8年邀請各領域專業團隊翻轉新竹，如今的新竹不是只有竹科新竹、而是世界的新竹，在美中貿易戰或疫情下，半導體重鎮也影響世界，過去8年和鄭文燦聯手推動桃竹苗科技廊帶，未來可以繼續延續。

林智堅也說，唯有熱情才能把工作做好，這2天感受到桃園隊充滿對桃園的熱情，尤其鄭文燦市長，在2天緊密相處下，感受到他非常有協調力，車程中不斷接電話、處理市政或國政工作，協調力之外更很有體力，幫他安排行程從早上8點直到晚上10點半才回到妻子娘家，但鄭文燦還有其他拜訪行程，林笑著透露自己昨天遇到鄭文燦妻子林俞汝頻頻說抱歉，這兩天和鄭文燦相處時間比林俞汝多，林安慰他說：「你沒有來他也是這麼忙！」

林智堅也讚鄭文燦有能力不必多說，8年來解決過去10年、20年無法克服的困難，建設桃園，也有規畫能力，不會人云亦云，對市政有全盤想像並具體實踐，都是他值得學習敬佩的政治前輩。

林智堅說，前2天聽到有人對他說「歡迎加入十星集團隊」，他一開始沒聽懂，解釋後才知道自己和鄭文燦過去都是五星級市長，未來桃園隊將是10星級團隊，重申年輕桃園需要年輕市長、有能力市長、有經驗市長、更需要正向能量有熱情的市長，「我已經準備好延續五星市長，再創下一個黃金10年！」