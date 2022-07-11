國民黨苗栗縣長人選陷入僵局，兼任縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，不過據傳，黨主席朱立倫本周日17日將南下苗栗，並有意把縣黨部接手回歸黨中央，也要讓黨徵召的縣長參選人謝福弘進駐，藉此整合資源來爭取勝選。

據悉，黨中央為讓年底選戰更為順利，欲接手縣黨部，並讓謝福弘團隊派駐，同時成立競選辦公室，黨部主委也傳出可能由謝福弘兼任，或前縣長劉政鴻接手。

對此，謝福弘表示，確實有接獲消息，黨中央有此規畫，但相關細節他現階段也還不清楚，尊重黨中央的決策跟規畫。

至於鍾東錦目前仍未聯絡到人，尚未知道他的看法，不過日前在全國正副議長到苗栗聲援他時，鍾東錦就曾嗆黨中央未有一只文書告知他要接手縣黨部，讓他感到不尊重也無誠意。

苗栗縣黨部書記長林怡君表示，縣黨部至今都沒有收到任何消息或公文，縣黨部的運作或黨部主委派任，都是由黨中央全權決策，若有接獲消息，會配合黨中央執行。