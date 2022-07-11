TUNEMAKERS產品情境。（TUNEMAKERS提供）

TUNEMAKERS產品情境。（TUNEMAKERS提供）

專業保養TUNEMAKERS渡美推出的「油水平衡甘草美容液」為日本親研、從痘痘源頭到後續修護、消除暗沉留疤等肌膚問題中，精選6種有效成分精準打擊痘肌問題。採用高濃度甘草原液、軟木樹皮、金縷梅、AHA、神經醯胺、維他命C等6重精粹原液，一瓶改善痘痘油脂，六種高效原液精準調理。

除了推出全面打擊痘痘粉刺的全新甘草制痘解方「油水平衡甘草美容液」，TUNEMAKERS渡美也同時針對重度油痘肌、黑頭毛孔問題及混合肌膚者推出兩款原液神隊友，將甘草草本抗油制痘系列產品線補齊。