河南多間村鎮銀行無法取款情況愈演愈烈，波及數十萬存戶的近400億元人民幣（約473億港元）。大批存戶近期多次到有關部門或涉事銀行門前抗議，要求當局重視事件，並盡快解決。

香港東網報導，網傳照片顯示，近3000名存戶昨天（10日）到鄭州抗議維權，被警員圍困在中國人民銀行鄭州支行外，雙方更發生流血衝突。河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，為維護廣大羣眾合法權益，有關部門正在加快覈實4家村鎮銀行客戶資金信息，制定處置方案，將於近期公佈，再次提醒相關客戶盡快完成登記。

網上照片顯示，各地有大批銀行存戶到鄭州抗議，多人手持標語橫額等，要求銀行盡快歸還存款。其中內容包括「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「抵制河南警察暴力對待儲戶，反壓迫，要求人權法治」等。

報導稱，當局在現場加派警力，現場有警員拉扯抗議民眾。另有影片顯示，有民眾雙腿被多人向下拉扯，頭部被多次撞擊階梯；亦有民眾摔倒在地，有人眼睛受傷紅腫流血，情況一片混亂。惟微博上的「＃河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困＃ ​​​」相關話題已被刪除，目前不少網友在Twitter發佈相關照片和影片，引來關注。