豐興(2015)周一(7月11日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋基價平盤，鋼筋終止連3周下跌。型鋼產品基價每公噸下跌800元，終結連八周平盤。

回顧上次7月4日盤價，國際廢鋼走勢下滑、國內下游需求不振，豐興上周再調降鋼筋、廢鋼產品價格，國內廢鋼每公噸再跌300元，鋼筋基價也每公噸下跌300元，鋼筋已連3周下跌，但跌幅收斂，型鋼產品基價則持續平盤，呈現連八周平盤。

國內內銷盤價持平，本周豐興廢鋼收購價每公噸持平至1.12萬元，鋼筋持平至每公噸2.13萬元，型鋼產品基價則轉跌至2.78萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續下跌，本周從每公噸390美元續跌為380美元，連六周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價持續持平至每公噸370美元，連兩周平盤，澳洲鐵礦砂由每公噸115.3美元再轉跌至113.55美元。

外資再度轉賣超，近期股價低檔徘迴，周一盤中暫跌0.3%報66元。