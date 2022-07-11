天使隊大谷翔平入選本屆美聯明星隊投手，加上他本來是DH指定打擊入選者，再度成為明星賽裡獨一無二的「二刀流」選手！史上從沒有人在明星賽投球又打擊，大谷一人就做到了兩次（打擊席位是球迷票選，投手是聯盟選的）。

天使本季戰績糟糕透頂，後來全靠大谷每周一次出來登板止敗，日媒稱為「止敗的大谷」。他最近連續5次先發都摘下勝投，累積先發14場8勝4敗、自責分率2.44，本季很有機會首度攻上10勝。去年他9勝2敗、自責分率3.18，只差1勝就可締造更多歷史紀錄。

大谷翔平透過翻譯說：「這是莫大的光榮，我會為了投票給我的人和支持者而全力以赴。」天使代理總教練內文（Phil Nevin）開玩笑說，他們常常都看大谷二刀流，已經被「寵壞了」，現在要給東岸球迷一個機會欣賞大谷的二刀流演出。

明星賽將於20日上午8時開打，大谷尚未決定是否參加全壘打大賽。美聯最大咖的投手是第9度入選的太空人韋藍德（Justin Verlander）。

國聯投手由地主道奇的左投柯蕭（Clayton Kershaw）領銜，他自從2019年之後首度重返明星賽，生涯第9度入選。從去年的球衣銷售排行榜來看，排名第5的柯蕭仍是全聯盟投手人氣王，前10名只有他是全職投手（第9名的大谷翔平是二刀流），投手之中居次的是大都會狄葛朗（Jacob deGrom）球衣銷售排名第19。