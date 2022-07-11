民進黨選對會昨（10）日拍板徵召衛福部長陳時中選台北市長，陳時中馬上喊說「責任來，我就扛」，但民眾黨立委蔡壁如細數陳時中過去的作為，狂酸「現在看起來，陳時中的幹話比韓國瑜還厲害！」

蔡壁如今日在臉書表示，很早以前她就說過民進黨會派陳時中選台北市長，「防疫對他們來說，就是為了選戰」，但實際檢視陳時中的防疫成績，從一開始的缺口罩、缺血氧機、缺疫苗，還有民眾為了搶疫苗殘劑而跑到跌倒，到今年缺快篩試劑、1922通報系統不靈、24小時內火化等爭議，但開了缺口，卻讓黑心廠商大賺疫情國難財。

蔡壁如指出，陳時中口中的超前部署、世界怎麼跟得上，在國際上被評比為世界倒數第二；7000人染疫死亡，民進黨就是看不到，「是誰造成疫情的破口？台北人不會忘記你當初是怎麼對待台北、當初是怎麼污名化萬華的！」

蔡壁如說，一個長期靠謊言防疫、否定台北人對防疫努力的人，每天謊言連篇、連防疫都放爛的人，怎麼可能相信一個說謊的人說他要負責呢？蔡壁如直言，「我不曉得陳時中有什麼臉說『責任來我就扛』」、「現在看起來，陳時中的幹話比韓國瑜還厲害」。