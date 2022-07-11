繼今年4月北京國家植物園揭牌成立後，大陸華南國家植物園11日在廣州正式揭牌，是華南地區首個國家植物園；園區規畫總面積到333公頃，是目前目前世界上最大的南亞熱帶植物園。

綜合媒體報導，華南國家植物園依託中國科學院華南植物園設立，是大陸歷史最悠久的植物學研究和保護機構之一。現建有38個專類園，遷地保育植物17168個分類群；擁有3個研究中心、1座植物標本館、2個國家級野外台站和3個中科院重點實驗室等科研平台。

從熱帶雨林到高山植物、從奇花異果到沙漠植物，華南國家植物園遷地保育的植物超過17000種。在園內成功遷地保育的植物中，包括珍稀瀕危植物643種，大陸重點野生保護植物337種。華南國家植物園已經成功實現杜鵑紅山茶、廣東含笑、繡球茜等36種華南珍稀瀕危植物的野外回歸。

此外，華南國家植物園還將統籌優化「科研區」、「專類展示區」和「技術推廣平臺」，以華南地區兼顧全球熱帶亞熱帶區域植物資源遷地保護為核心，未來3到5年建設大陸珍稀瀕危植物遷地保育中心和種子資源庫等，提升植物遷地保護能力和效率，實現物種保育2萬種以上，其中經濟植物6000種，華南珍稀瀕危植物95％種類得到有效保育。

同時，也將建設自然教育館、國家自然教育與生態文明示範基地，新建智慧植物園，完善富有植物園特色的教育課程等，提升植物科普教育能力；還建設體現嶺南園林文化特色，國際一流專類園及特色植物展示片區；探索與國際接軌且符合國情的國家植物園管理運行機制，努力建成示範性、引領性的區域國家植物園。

據了解，中國是全球植物多樣性最豐富的國家之一，已知的高等植物有3.7萬餘種，大約占全球的十分之一。2021年10月12日，中國在聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上宣布，本著統籌就地保護與遷地保護相結合的原則，啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。