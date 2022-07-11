超商工作沒想像中輕鬆，一名男網友原本從事餐廳廚房工作，因為下班後身上充滿油煙味被家人嫌棄，轉去做每天能吹冷氣的超商店員，不過工作內容卻沒他想的簡單，一天遇上4、5個奧客，要求收桌子、試吃等，身心俱疲讓他崩潰「為什麼有人説超商工作很輕鬆呢？」

這名男網友在臉書「爆怨公社」發文，表示第一次在超商工作，發現超商店員要任勞任怨，工作待遇不高、內容又繁頊，除了要結帳、解決客人問題，還要熟悉咖啡機台操作、補貨、進貨、退貨、排貨等，一點都不像外界想像得輕鬆。

原PO表示，在公司一個星期職前訓練後，終於對超商運作有60%的了解，但真正困難的卻是面對奧客，光是一天就遇到4、5位刁蠻客人，先是沒帶收據要求退貨，拒絕客人就被罵腦袋不好，怪店員不事先告知，「我們每天結那麼多帳、我怎麼可能記得你買的東西？」

還有客人把超商當餐廳，大聲嚷嚷著要店員去整理桌面，甚至有人要求試吃商品，奧客多到讓他感嘆真的無奇不有，當初是因為做廚房工作每天汗流浹背、滿是油煙味回家被嫌棄，所以才換到超商，沒想到卻是另個火坑，「其實我只想找個有冷氣吹的工作啊」。

對此，網友紛紛留言：「超商店員感覺都是以一擋十的強手」、「超商的自動門有個神奇的功能，通過會使人變笨」、「現在超商做個幾年我覺得可以去一些小店應聘儲備主管了，根本全能，要做得久還要有抗壓性，也可培養服務客人的態度」。