國民黨新北市議員金瑞龍至現場會勘，發現該處人行道位置和設計有問題。（金瑞龍提供／李奇叡新北報導）

新北市中和區近日有民眾在過斑馬線時，遭左轉小貨車撞上，雙腿骨折，經國民黨新北市議員金瑞龍至現場會勘，發現該處人行道位置和設計有問題，斑馬線橫越馬路中央，進而讓行人陷於危險當中。交通局對此表示，會重新評估行穿線繪製位置，改善通行安全。

日前有民眾在板南路與中興街口要過斑馬線時，被一台要從中興街左轉板南路的小貨車撞上，民眾當場倒地，雙腿骨折且意識不清，幸緊急送醫無大礙。小貨車駕駛稱，當時天色昏暗加上被車子A柱擋到視線，才會沒注意到斑馬線上的行人，因而釀禍。

金瑞龍接獲民眾陳情，立即至現場會勘，發現該處斑馬線竟橫越在馬路中央，如此規劃除讓民眾行走險象環生，車輛轉彎時看到行人的反應時間也過短，對行人及駕駛人來說都容易造成危害。

金瑞龍說，為此已和交通局、養工處、中和區公所及相關施工單位研商，討論如何將行穿線改善退縮，並建請盡速施工，以保障民眾行走安全，營造友善的交通環境。

新北市交通局強調，原先行穿線設計是與人行道缺口一致，是延伸性的通行規畫，後續會重新評估行穿線繪製位置，以保障行人通行安全；養工處則說，目前擬將行人通道移至行道樹間，原則上沒太大問題，評估以在兩樹中間為最理想方式。