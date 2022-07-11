35歲陳姓男子自稱服用安眠藥後精神恍惚，10日晚間駕車從基隆行駛國道一號，於內湖往復興南路與辛亥路口停止，沿途共發生7起交通事故，包括停等紅綠燈追撞騎士、撞自小客車等，造成7車受損、1人受傷，他一路肇逃，直到深夜11時30分左右撞上台大側門路樹，被台大校警發現報案，才被警方逮捕。警方在他車上搜出1把改造手槍與子彈，全案擴大偵辦中。

台北市警大安分局10日深夜接獲台灣大學駐警隊通報，稱於復興南路與辛亥路口的台大側門處發現汽車自撞路樹，轄區羅斯福路派出所員警趕赴現場，發現陳姓男子自撞台大校園內路樹。

警方上前盤查，見陳姓男子精神恍惚，且自稱食用安眠藥，警方盤查時驚見陳男所駕車輛副駕駛座放置改造手槍1把、彈夾1個、子彈3顆，隨即當場將陳男逮捕法辦。

警方初步調查，陳男自稱是工人，昨晚駕駛自小客車，自基隆行駛國道一號，於內湖往復興南路與辛亥路口停止，在中山區、內湖區等處，共發生7起交通事故，造成7部車輛毀損及1人輕傷，警詢後全案依違反槍砲彈藥管制條例、公共危險罪、肇事逃逸送辦；另陳男是否涉及毒駕，大安分局已依法採集尿液送驗，並追查槍彈來源。