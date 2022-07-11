立法院副院長蔡其昌11日上午到位於大里視察旱溪整治樹王橋到中投公路橋治理工程。（馮惠宜攝）

立法院副院長蔡其昌11日上午到位於大里視察旱溪整治樹王橋到中投公路橋治理工程，他也提出將如果他當市長，將盤點台中市各河川、排水整治資源並串連起來打造水岸綠廊美麗新城市。

旱溪整治樹王橋到中投公路橋治理工程是位於旱溪中段，是旱溪整治關鍵的最後一哩路，第三河川局指出，該段串聯大康橋水岸以及下游匯流到大里溪等綠帶，該段整治用地費高達9億元、工程費1.3億元，因用地費相當高，也請蔡其昌協助爭取，可望將完工期程再提前。

蔡其昌今（11日）與市議員李天生、林德宇以及樹王里長陳俞樺等人到現場視察，其中樹王橋到萬安橋段已完成綠化，成為當地里民休憩新景點，蔡其昌除允諾要協助爭取經費加速優化；他也坦言，自己如果當市長，將盤點台中旱溪、柳川、筏子溪、大里溪、草湖溪、頭汴坑溪，以及海線的安良港大排、大甲溪、大安溪等幾個主要的河川，將它串連成水岸綠廊，把過去大家嫌惡的廢棄地變黃金，臭水溝變水岸第一排。

他也強調，台中市缺乏整體性的看法，他來當市長會讓城市與水大量結合，並施作大量綠帶，達成水岸綠廊的概念，整體性讓城市變美麗、綠地增加、公園增加，休閒與運動環境增加，水岸就是可發展非常好的資源，會讓台中變成最美麗的城市。