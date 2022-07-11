看好疫後報復性旅遊復甦熱度，台灣虎航於今(2022)年5月進行客艙組員的招募，其中率先報到的首批客艙組員，於今(11)日成為台灣虎航的第十七批虎寶虎妞，本次報到的新進人員，共計24位生力軍，將於今日起開始進行受訓。

台灣虎航總經理張明瑋也於開訓式中，歡迎所有生力軍的加入，更感性地勉勵每位培訓組員都能順利完成地面及空中訓練課程，一起穿上台灣虎航的制服，成為虎寶、虎妞於疫後一齊翱翔天際。

看好各國陸續都傳出邊境鬆綁的好消息，台灣虎航亦積極佈局，第十六批客艙組員將在下(8)月上線服務，今日報到的第十七批客艙組員則預計在今年底可完成訓練。同時，台灣虎航也分別在5、6月宣布開賣2022年夏季及冬季部分航班，並開航桃園-札幌新千歲航線。

台灣虎航董事長陳漢銘更親自至法國土魯斯迎接新機，機身編號為B-50025的第4架A320neo於今早抵台，台灣虎航現今的機隊規模現達15架，全面積極正向拓展疫後運能及人力，迎接下半年客運市場回溫。