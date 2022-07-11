中國大陸日前以檢出禁藥為由暫停我石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲昨日前強調，我國1年進口鮭魚約3萬公噸，國人只要少吃2到3成鮭魚就可以解決石斑魚問題，此言一出埃批「何不食肉糜」。陳吉仲今日表示，推廣當季食品是農委會的責任，任何酸言酸語我都接受。

根據農委會統計，我國去年進口約3萬噸的鮭魚，主要自挪威、智利等輸入，陳吉仲日前指出，每一年大量進口國外鮭魚會有許多碳足跡、溫室氣體的排放，國人只要每年少吃2到3成鮭魚就可以解決石斑魚問題，此言一出遭各界埃批「何不食肉糜」、「抗鮭保台」。

而全球最大鮭魚供應商「美威鮭魚」(Supreme Salmon)日前也在粉專以圖文自嘲「鮭魚無辜」、「歡喜吃魚」、「我們從此改名類石斑，拜託不要不吃我們」。

陳吉仲今日參加「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會受訪表示，在2、3個月前知道黃豆、玉米、小麥等原物料價格高漲時，就已呼籲大家多吃白米取代麵食，這是站在農民和消費者的角度來推廣，而農委會的責任就是大力推廣優質農漁畜產品。

陳吉仲強調，當國內有當季的石斑魚時，當然就要大力促銷，任何酸言酸語我都接受，還是呼籲大家踴躍消費國產食品，達到農民、消費者、糧食自給率的三贏。