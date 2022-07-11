武漢大學工學部宿舍發現一例霍亂病例，網傳全棟住宿學生統一接受肛拭子檢測。官方發布通報，證實患病學生的病情已得到控制，目前未發現新增病例。

7月9日晚，湖北武漢武昌區疾控中心接醫院報告，武漢大學出現一例感染性腹瀉病例，以嘔吐腹瀉為主且伴有低熱，血清學凝集試驗為O139陽性。經省市區三級疾控中心複核，該病例的血清學凝集試驗為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性。

通報稱，患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。武昌區衛生健康局已組織專業機構對相關人員進行採樣檢測和跟蹤管理，對相關場所進行臨時封控管理和消毒處置，目前未發現新增病例。

通報稱，霍亂是一種腸道傳染病，可有效預防和治療。武昌區衛生健康局已指導武漢大學做好廣大師生夏季腸道傳染病防控的健康宣傳教育工作，並提請學校加強校園環境管理。請廣大市民注意個人衛生，做好自我健康監測，不信謠，不傳謠。

據中國疾控中心資料顯示，霍亂屬甲類傳染病，是由霍亂弧菌引起的急性腸道傳染病，可通過水或食物和接觸霍亂病人、帶菌者排泄物污染的手和物品、食用經蒼蠅污染過的食物等途經傳播。大多數情況下，感染只造成輕度腹瀉或根本沒有症狀，典型症狀為劇烈的無痛性水樣腹瀉，嚴重的1天腹瀉十幾次。