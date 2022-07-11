坊間自助洗衣店林立，一名網友表示，住家隔壁一棟屋齡30年的透天厝，被鄰居以1600萬元買下，在1樓開自助洗衣店，2樓以上隔出10間套房出租，他好奇這樣真的能回本嗎？問題引發網友熱烈討論，根據財政部的資料顯示，今年3月全台自助洗衣店已增加2289店，創下歷史新高，近4年自助洗衣店成長幅度高達8成，顯現自助洗衣店的驚人商機。

原PO日前於論壇《Mobile01》指出，住家位於工業區，隔壁一棟屋齡30年的透天厝，被開自助洗店的鄰居以1600萬現金買下，規劃1樓要開自助洗衣店，價格為洗衣60元、烘乾衣60元；2樓以上約10間套房會出租，但他質疑花1600萬買透天厝開洗衣店，「真的賺得回來嗎？」

貼文上線，網友紛紛留言，「樓上10間套房，都租出去的話，樓下開不開洗衣店都是賺的」、「還要加上設備和店面裝潢的成本，至少300萬」、「要賺1600萬有點難度，但是賺很多生活費是可以的，所以看基準點是擺在哪裡」。

但也有人說，以洗衣、烘乾各1次共支付120元，再扣掉電費與機台保養維修費各10元，實賺100元；自助洗衣店24小時營業，1天來客數以15人計算，1天賺1500元，一個月總額為4萬5千元，今年以1600萬買入，再過幾年可能以2000萬賣掉，怎麼樣都是賺的。

據財政部不動產資訊平台統計資料顯示，自2018年以來，全台自助洗衣店店數就呈現逐月增加的趨勢，2018年3月共增加1243店，今年3月已經成長到2289店，創下歷史新高，近4年成長幅度暴增8成，顯現自助洗衣店的驚人的商機。