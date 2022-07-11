女星小S(徐熙娣)以直率幽默作風聞名，深受大眾喜愛，她在2005年與許雅鈞結婚，婚後生了3千金，她不時透過社群分享家庭生活，可以發現三個孩子有著完全不一樣的個性與風格，近日小S與S媽大聊孩子們的叛逆行徑，小S吐露14歲的二女兒Lily曾堅定宣告要整某個部位，讓小S聽了忍不住氣到哭。

小S婚後生了3個女兒Elly(許曦文)、Lily(許韶恩)和許老三(許曦恩)，44歲的她成為人妻與人母後，仍持續在圈內發展，兼顧工作與家庭，對孩子的教育有著獨到的見解與堅持，是新時代女性的代表，因此至今仍相當受到觀眾歡迎，人氣居高不下。

小S近日在與S媽的Podcast頻道「老娘的老娘」節目中，聊起孩子的叛逆行徑，S媽說以前也曾被小孩氣到不知道要說什麼，就跟孩子們撂話「以後妳生小孩，看她們怎麼整妳！」，如今小S當媽，還真的體會到這個感覺，表示雖然3個女兒比起當年的自己，其實已經不算叛逆了，但她還是經常被氣哭。

有一次，二女兒Lily認真宣告：「媽媽，我長大之後一定要去隆鼻」，小S連忙阻止，跟Lily說：「妳知不知道妳有多漂亮！妳鼻子已經是完美」，但聽了女兒的話她還是忍不住往心裡去，很怕她做出後悔的決定或整形失敗。

不料Lily聽了媽媽的勸告後仍沒醒悟，自己上網買了「夾鼻器」，想讓鼻頭變小，小S表示不看好這東西的效果，「如果這有用的話，世界上就沒有大鼻頭的人了」，結果有次帶女兒去大S家，孩子問大S：「姨媽你覺得夾鼻器有用嗎？」，大S竟然大力推薦說有用，還從房間挖出20多個夾鼻器，跟Lily一一說明用途，支持外甥女追求美麗的疑問，讓小S看了大傻眼。